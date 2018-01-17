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17.01.2018 12:44

«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга

«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив.

Период распродажи: с 15 января по 21 марта 2018 года, на вылеты в Тель-Авив из Санкт-Петербурга с 15 января по 24 марта 2018 года.

Специальное предложение на авиабилеты в одну сторону – от 6 770 руб.  и билеты туда-обратно – от 15 172 руб. В стоимость входят все сборы, питание, ручная кладь до 5 кг и багаж весом до 23 кг. Цена может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования.

Израиль – страна компактная, но разноплановая. Религиозные святыни, шумные тусовки, лечение в лучших клиниках и отдых на одном из трех морей мирно существуют рядом друг с другом. Наслаждаться отпуском в этой стране можно круглогодично, поэтому дешевые авиабилеты в Израиль в любой сезон разлетаются как горячие пирожки. 

Рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Тель-Авив – Санкт-Петербург до 24 марта выполняются по четвергам и воскресеньям.

Билеты из Санкт-Петербурга в Тель-Авив по сниженным ценам уже в продаже, приобрести билет можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.

Организатор акции: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефону 8-800-77-00-262

 

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-ноябрь 2017 г. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли более 8 млн. человек (+24% к показателям 2016 года). В 2016 году авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6, 4 млн. пассажиров.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др. 

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319

 


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Новости компаний
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44

«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44

Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета

Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
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12.01.2018 13:49

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Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44
Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
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Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Авиакомпания «Россия»
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Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
Авиакомпания «Россия»
27.12.2017 15:38
Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
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27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
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25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
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