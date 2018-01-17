«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив.

Период распродажи: с 15 января по 21 марта 2018 года, на вылеты в Тель-Авив из Санкт-Петербурга с 15 января по 24 марта 2018 года.

Специальное предложение на авиабилеты в одну сторону – от 6 770 руб. и билеты туда-обратно – от 15 172 руб. В стоимость входят все сборы, питание, ручная кладь до 5 кг и багаж весом до 23 кг. Цена может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования.

Израиль – страна компактная, но разноплановая. Религиозные святыни, шумные тусовки, лечение в лучших клиниках и отдых на одном из трех морей мирно существуют рядом друг с другом. Наслаждаться отпуском в этой стране можно круглогодично, поэтому дешевые авиабилеты в Израиль в любой сезон разлетаются как горячие пирожки.

Рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Тель-Авив – Санкт-Петербург до 24 марта выполняются по четвергам и воскресеньям.

Билеты из Санкт-Петербурга в Тель-Авив по сниженным ценам уже в продаже, приобрести билет можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.

Организатор акции: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефону 8-800-77-00-262

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-ноябрь 2017 г. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли более 8 млн. человек (+24% к показателям 2016 года). В 2016 году авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6, 4 млн. пассажиров.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319