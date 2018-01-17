Подростки, напавшие на школу в Перми, арестованы

Мотовилихинский суд Перми арестовал на 2 месяца организатора нападения на школу №127.

Как пишет 16 января «Коммерсантъ», заседание проходило в закрытом режиме в городской больнице №4 Перми. Там под охраной проходят лечение оба подозреваемых в атаке на учебное заведение. Второго участника нападения также арестовали, но из-за медицинских показателей он пока остается в больнице. Позже его переведут в больничный блок СИЗО. Издание уточняет, что следователь центрального аппарата СКР настаивал на аресте подростков «из-за тяжести и общественной опасности совершенного ими преступления». Адвокат просил суд отклонить это ходатайство из-за необходимости лечения подозреваемых в стационаре больницы.