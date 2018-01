В Хьюстоне из-за ледяного дождя отменили более тысячи авиарейсов

В США на город Хьюстон в штате Техас 17 января обрушился антициклон, который принес сильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Отменены более тысячи авиарейсов.

В результате непогоды в городе произошло 278 дорожно-транспортных происшествий, сообщает РБК со ссылкой на CNN. По данным телеканала, известно о гибели бездомного, замерзшего от холода.

How vatos be rollin in this H-town snow ❄️ 😎 #houstonweather #SNOWpocalypse #houstonsnow pic.twitter.com/yfqMOLY1XA