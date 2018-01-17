В Хьюстоне из-за ледяного дождя отменили более тысячи авиарейсов

В США на город Хьюстон в штате Техас 17 января обрушился антициклон, который принес сильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Отменены более тысячи авиарейсов.

В результате непогоды в городе произошло 278 дорожно-транспортных происшествий, сообщает РБК со ссылкой на CNN. По данным телеканала, известно о гибели бездомного, замерзшего от холода.

Как сообщает телеканал ABC, из-за неблагоприятных погодных условий в двух аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов. Так, в международном аэропорту Интерконтинентал имени Джорджа Буша отменили почти 800 рейсов, что составило почти две трети всех рейсов, запланированных на вторник. Еще 121 рейс был отложен более чем на 15 минут. В аэропорту имени Уильяма Хобби были отменены около 200 рейсов.

На юго-восток США обрушился шторм «Инга». Непогодой охватило штаты Алабама, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Джорджия, Техас, Южная и Северная Каролина, а также Кентукки и Пенсильвания. В некоторых из них объявлены режимы чрезвычайного положения.