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17.01.2018 10:16

В Хьюстоне из-за ледяного дождя отменили более тысячи авиарейсов

В США на город Хьюстон в штате Техас 17 января обрушился антициклон, который принес сильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Отменены более тысячи авиарейсов.

В результате непогоды в городе произошло 278 дорожно-транспортных происшествий, сообщает РБК со ссылкой на CNN. По данным телеканала, известно о гибели бездомного, замерзшего от холода.

Как сообщает телеканал ABC, из-за неблагоприятных погодных условий в двух аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов. Так, в международном аэропорту Интерконтинентал имени Джорджа Буша отменили почти 800 рейсов, что составило почти две трети всех рейсов, запланированных на вторник. Еще 121 рейс был отложен более чем на 15 минут. В аэропорту имени Уильяма Хобби были отменены около 200 рейсов.

На юго-восток США обрушился шторм «Инга». Непогодой охватило штаты Алабама, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Джорджия, Техас, Южная и Северная Каролина, а также Кентукки и Пенсильвания. В некоторых из них объявлены режимы чрезвычайного положения.


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16.01.2018 19:43

Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира

Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
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15.01.2018 15:51

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Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
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27.12.2017 18:20

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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
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18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
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Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
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Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
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ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
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