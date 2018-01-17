Священника Глеба Грозовского приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Приозерский городской суд Ленинградской области 17 января признал виновным в педофилии священника РПЦ Глеба Грозовского и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент 47news, судья Людмила Яшина сочла священника Глеба Грозовского виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех девочек. Так как все потерпевшие несовершеннолетние, процесс проходил в закрытом режиме.

Иерею назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Также в приговоре говорится об ограничении (в плане передвижений) еще на год под после освобождения.

Глеб Грозовский заявил, что будет обжаловать приговор.

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