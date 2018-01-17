Священника Глеба Грозовского приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Приозерский городской суд Ленинградской области 17 января признал виновным в педофилии священника РПЦ Глеба Грозовского и приговорил его к 14 годам лишения свободы.
Как передает корреспондент 47news, судья Людмила Яшина сочла священника Глеба Грозовского виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех девочек. Так как все потерпевшие несовершеннолетние, процесс проходил в закрытом режиме.
Иерею назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Также в приговоре говорится об ограничении (в плане передвижений) еще на год под после освобождения.
Глеб Грозовский заявил, что будет обжаловать приговор.
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Справка:
Напомним, по версии следствия, летом 2011 года в православном детском лагере на острове Коневец Грозовский совершил в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста». Еще один эпизод, предъявленный священнику, датирован июнем 2013 года и произошел в православном лагере на греческом острове Кос в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004 года рождения.
Уголовное дело в отношении Грозовского возбудили в 2013 году. В это время он уехал в командировку в Израиль. Обвинение в педофилии ему предъявили заочно. Осенью 2016-го священника экстрадировали в Петербург.