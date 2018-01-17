Цены на европейские вина вырастут из-за неурожая

Европейские производители вина начали уведомлять российских импортеров об увеличении отпускных цен на 10–35 процентов в зависимости от сегмента и страны происхождения продукции. Об этом 17 января пишет РБК со ссылкой на представителей ряда виноторговых компаний.

Причиной пересмотра ценовых соглашений стал прошлогодний неурожай винограда в Европе — заморозки весной и затем жаркая погода летом привели к значительному падению сборов.​ В большинстве основных винодельческих регионов Европы недобор урожая составил от 20 до 50 процентов.

В винодельческом сезоне 2017/18 года, который начался в сентябре, в Европе будет произведено, по прогнозам Европейской комиссии, 145 млн гектолитров вина — это на 14,5 процента меньше, чем в предыдущем сезоне, и является худшим показателем с 1982 года.

Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80 процентов всего европейского вина. Европейская комиссия прогнозирует, что производство вина в Испании в текущем сезоне снизится на 15,1 процента, до 36,8 млн гектолитров (1 гектолитр равен 100 литрам. — Прим. ред.), во Франции — на 18,4 процента, до 37,2 млн гектолитров, в Италии — на 21,4процента, до 40 млн гектолитров.

Всего за 11 месяцев 2017 года в Россию было ввезено, по данным Федеральной таможенной службы, 4,1 млн гектолитров вина на 922,8 млн долларов, в том числе из Испании 1,3 млн гектолитров на 122,6 млн долларов, из Италии — 698 тыс. гектолитров на 112,6 млн долларов, из Франции — 310 тыс. гектолитров на 125 млн долларов.

Производство российской винодельческой продукции за десять месяцев прошлого года составило, по данным Росстата, 5,6 млн гектолитров.