В Петербурге младенец умер, застряв в кровати во время игры

Игра без присмотра взрослых закончилась в Московском районе Петербурга смертью полуторагодовалого ребенка. Он застрял между частями кровати и не смог выбраться.

Как стало известно «Фонтанке», малыша, которому ещё не исполнилось двух лет, нашли мёртвым в квартире на улице Орджоникидзе в четверть седьмого вечера 16 января. По предварительной информации, смерть наступила в результате несчастного случая. Голова младенца застряла между верхними и нижними частями кровати, когда он играл вместе с трехлетней сестрой. 29-летняя мать в это время находилась в соседней комнате.