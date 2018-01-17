В Ростове-на-Дону в многоэтажке взорвался газ

В Ростове-на-Дону в жилом многоэтажном доме произошел взрыв газа утром 17 января. Один человек погиб.

Инцидент случился в доме 5/4 по Забайкальскому переулку ранним утром. В результате хлопка на пятом этаже возник пожар, огонь распространился на площади около 30 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано, пишет РИА Новости.

Серьезных разрушений в здании нет, но с первого по девятый этаж выбило стекла. Полсотни жильцов многоэтажки эвакуировали и разместили в соседней школе.

На месте работают специалисты, которые устанавливают причины происшествия.