Петербурженка обвинила отчима в растлении трехлетки

Жительница Красногвардейского района Петербурга попросила полицию защитить маленькую дочь от преступного внимания приемного дедушки.

Как стало известно «Фонтанке», о неподобающем поведении мужчины 27-летняя местная жительница заявила в полицию вечером 16 января. Она рассказала, что её 54-летний отчим, проживающий в той же коммунальной квартире, домогался до трехлетней дочери петербурженки. Преступные действия, по словам женщины, он совершал с 10 по 15 января.

Следственный комитет проверяет поступившую информацию. После изучения семейных обстоятельств может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.