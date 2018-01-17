Налетчики связали сотрудника и вынесли из кафе на Петроградской сейф

Разбойное нападение на кафе расследует полиция Петроградского района Петербурга. Чтобы забрать выручку, злоумышленники связали администратора.

Как стало известно «Фонтанке», двое неизвестных появились на пороге кафе ООО «Талат» (Кронверкский проспект, 23), около семи утра 16 января. Угрожая ножом и пистолетом, налетчики связали 26-летнего администратора пластиковыми хомутами, а потом отняли у него мобильный телефон и 2500 рублей. Но главной целью злоумышленников были не личные вещи сотрудника заведения, а сейф с деньгами. Он вместе с деньгами (точная сумма пока неизвестна) перекочевал в руки разбойников, которые беспрепятственно смогли покинуть место преступления.

Возможно, выйти на след похитителей помогут установленные в кафе камеры видеонаблюдения.