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17.01.2018 09:01

Налетчики связали сотрудника и вынесли из кафе на Петроградской сейф

Разбойное нападение на кафе расследует полиция Петроградского района Петербурга. Чтобы забрать выручку, злоумышленники связали администратора.

Как стало известно «Фонтанке», двое неизвестных появились на пороге кафе ООО «Талат» (Кронверкский проспект, 23), около семи утра 16 января. Угрожая ножом и пистолетом, налетчики связали 26-летнего администратора  пластиковыми хомутами, а потом отняли у него мобильный телефон и 2500 рублей. Но главной целью злоумышленников были не личные вещи сотрудника заведения, а сейф с деньгами. Он вместе с деньгами (точная сумма пока неизвестна) перекочевал в руки разбойников, которые беспрепятственно смогли покинуть место преступления. 

Возможно, выйти на след похитителей помогут установленные в кафе камеры видеонаблюдения.

 


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Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
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Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
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