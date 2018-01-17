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17.01.2018 08:54

Встали раньше: в Петербурге серьёзные пробки

Утро 17 января в Петербурге выдалось неожиданно пробочным. Пять баллов к началу девятого и  шесть – к девяти часам утра. Автомобилисты, пытаясь вовремя приехать на работу и выехав пораньше, столкнулись с неприятностями.

Львиная доля пробок традиционны – Приморское шоссе, Октябрьская набережная, проспекты Косыгина и Индустриальный, а также Стачек и Ленинский. В семь часов утра скопился затор в районе Рыбацкого. Там плотно до сих пор. В центре неожиданно остановились набережные.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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