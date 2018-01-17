Минтранс хочет разделить российские авиакомпании на три группы

Все авиакомпании в России разделят на три категории — «с приемлемым, средним и высоким уровнем долга». Критерии оценки подготовили министерство транспорта и аналитический центр при правительстве в рамках анализа действующей методики оценки финансово-экономического состояния авиаперевозчиков.

Подробности 17 января сообщает РБК со ссылкой на «Известия». «По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности», — пояснил представитель ведомства, добавив, что на группы по уровню долга все авиакомпании будут разделены на основе именно этих данных.

Инициатива, как отметили в министерстве, направлена на повышение эффективности контроля за авиакомпаниями. Ее целью в Минтрансе назвали «раннее выявление рисков и недопущение ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа». Таким образом, при ухудшении основных показателей деятельности перевозчика, влияющих на безопасность полетов или права пассажиров, будет поэтапно ограничиваться действие сертификата эксплуатанта, добавили в Минтрансе.

Ранее, 16 января, Федеральное агентство воздушного транспорта потребовало от четырех крупнейших российских чартерных авиакомпаний — Azur Air, Nordwind, Pegas Fly и Royal Flight — сократить с 10 по 31 января программу чартерных полетов. Подобные действия в Росавиации объяснили тем, что рабочая группа ведомства​ выявила — программы перевозчиков не соответствуют резерву судов, которые должны вывозить пассажиров в случае поломок основного парка.

Проблемы «ВИМ-Авиа» начались в мае 2017-го. Компания задолжала за сервисное обслуживание своих самолетов в Турции, они не были вовремя возвращены (удержаны по той же причине — до полного погашения задолженности). Оставшиеся мощности «ВИМ-Авиа» бросила на обеспечение московского авиаузла, а на других направлениях начались веерные задержки. Основной удар приняли пассажиры Пулково. Компания долгое время отказывалась признавать проблемы, пока к сентябрю Домодедово не задержал 19 рейсов за топливные долги. Против руководства авиакомпании возбудили уголовные дела о хищении средств пассажиров и злоупотреблении полномочиями.