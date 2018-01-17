Минфин хочет ограничить пени за долги по налогам

В Министерстве финансов России разработали поправки в Налоговый кодекс, которые ограничивают максимальный размер пеней за налоговые недоимки,

Поправки нужны «для улучшения положения налогоплательщиков», пишет 17 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве.

Изменения планируется внести в статью 75 Налогового кодекса. Размер пеней для граждан и бизнеса не должен превышать сумму налоговой задолженности, говорится в законопроекте. Их начисление будет прекращаться в тот день, когда их сумма сравняется с размером самой задолженности.

Проект разработан в связи с поручением президента Владимира Путина, которое он дал после пресс-конференции в декабре 2017 года.