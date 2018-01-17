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17.01.2018 08:24

Курс биткоина снова обвалился

Средняя стоимость биткоина упала в течение последних 24 часов на 15,52 процента — до 11 176 долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap от 17 января. Капитализация криптовалюты, отражающая суммарную стоимость биткоинов в обращении, снизилась до 187,8 млрд долларов.

При этом 17 декабря 2017 года стоимость криптовалюты достигла почти 20 тысяч долларов при капитализации в более 332 млрд долларов. Таким образом, биткоин подешевел почти на 9 тысяч долларов за месяц и примерно на 3,5 тысячи долларов за неделю, передает RNS.

Наряду с биткоином дешевеют почти все криптовалюты, входящие в топ-100 по капитализации. Так, Ethereum (эфир) подешевел на 19,96 процента — до 992 долларов, средняя цена Rippe упала на 29,28 процента — до 1,15 тысячи долларов Bitcoin Cash просел на 24,59 процента — до 1724 долларов.

По мнению экспертов, биткоин и рынок криптовалют упали на фоне регуляторных действий со стороны Китая, который практически полностью хочет запретить торговлю криптовалютой в стране.

Ранее сообщалось, что китайские власти намерены заблокировать доступ к сайтам и приложениям криптовалютных бирж, а также значительно ограничить количество майнеров.

 

 


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Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ГК «ЦДС»
12.01.2018 15:37
Введен в эксплуатацию первый корпус ЦДС «Весна 3»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Весна 3» (корпус 1)
sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
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18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
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