Курс биткоина снова обвалился

Средняя стоимость биткоина упала в течение последних 24 часов на 15,52 процента — до 11 176 долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap от 17 января. Капитализация криптовалюты, отражающая суммарную стоимость биткоинов в обращении, снизилась до 187,8 млрд долларов.

При этом 17 декабря 2017 года стоимость криптовалюты достигла почти 20 тысяч долларов при капитализации в более 332 млрд долларов. Таким образом, биткоин подешевел почти на 9 тысяч долларов за месяц и примерно на 3,5 тысячи долларов за неделю, передает RNS.

Наряду с биткоином дешевеют почти все криптовалюты, входящие в топ-100 по капитализации. Так, Ethereum (эфир) подешевел на 19,96 процента — до 992 долларов, средняя цена Rippe упала на 29,28 процента — до 1,15 тысячи долларов Bitcoin Cash просел на 24,59 процента — до 1724 долларов.

По мнению экспертов, биткоин и рынок криптовалют упали на фоне регуляторных действий со стороны Китая, который практически полностью хочет запретить торговлю криптовалютой в стране.

Ранее сообщалось, что китайские власти намерены заблокировать доступ к сайтам и приложениям криптовалютных бирж, а также значительно ограничить количество майнеров.