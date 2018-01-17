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Общество
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17.01.2018 08:10

У минэкономики Франции нет претензий по царским долгам России

В министерстве экономики Франции 17 января признали, что Париж не может требовать от России возмещения дореволюционных облигаций. Два десятка лет назад страны взаимно отказались от финансовых споров до 1945 года.

«Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу «русских займов» были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами», — приводит заявление министерства «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В министерстве отметили, что Россия выплатила Франции 400 млн долларов в соответствии с договоренностью.

Ранее сообщалось, что порядка 400 тысяч французов выразили желание добиться от России выплат по облигациям царских времен на общую сумму около 30 млрд евро по нынешним деньгам.

Эта история относится к 1867 году, когда российские железнодорожные компании начали выпуск обеспеченных золотом гособлигаций. По данным французских источников, их инвесторы вложили в проект около 15 млрд франков (€53 млрд), однако только часть из них смогли получить прибыль.

 


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