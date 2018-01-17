Материалы по делу о поножовщине в пермской школе поступили в суд

В Мотовилихинский районный суд Перми 17 января поступили документы по делу о драке с применением холодного оружия, из-за которой пострадали 15 человек в школе №127 на улице Крупской.

«Поступили материалы дела. Они находятся на рассмотрении», — сказал представитель суда РИА Новости. По его словам, заседание по избранию меры пресечения подозреваемым может быть назначено на то же 17 января.

По словам директора школы Татьяны Цейтлиной, занятия в учебном заведении возобновятся 18 января. Она уточнила, что дети находятся на выездных экскурсиях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев взял на контроль инцидент в пермской школе.

Напомним, 15 января в результате нападения на школу в Перми пострадали 14 учеников и учитель. Двое старшеклассников с ножами были задержаны. Оба оказались на больничной койке наряду со своими жертвами. По факту инцидента пермский СК возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Материалы производства передали в главное управление ведомства. Занятия в учебном заведении временно приостановили.