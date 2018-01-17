«Непокорённый» Дзюба здоров как лев
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба здоров, несмотря на слова заместителя спортивного директора команды.
Дзюба 16 января выложил в «историях» своего Instagram фотографии из тренажерного зала и подписал их хэштегами #готовнавсе100 и #здоровкаклев. Напомним, ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что Дзюба не поехал на зимние сборы из-за проблем со здоровьем. «Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА. Он отсутствует на сборе только по медицинским показаниям. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы», — заявил он. Однако, судя по словам самого нападающего, никаких проблем со здоровьем у него нет.
Кроме того, Дзюба выложил вечером 16 января в Instagram стихотворение английского поэта Уильяма Эрнста Хенли «Непокорённый». Возможно, это намек на взаимоотношения футболиста с петербургским клубом.
Из-под покрова тьмы ночной, Из чёрной ямы страшных мук, Благодарю я всех богов, За мой непокорённый дух. И я попав в тиски беды, Не дрогнул и не застонал. И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал. Тропа лежит средь зла и слёз, Дальнейший путь не ясен, пусть. Но всё же трудностей и бед Я как и прежде не боюсь. Не важно, что врата узки, Меня опасность не страшит. Я — властелин своей судьбы, Я — капитан своей души. Уильям Эрнест Хенли
Напомним, упорно ходят слухи о том, что Артем Дзюба в ближайшее время покинет петербургский клуб. Также в подвешенном состоянии оказались Олег Шатов, Михаил Кержаков, Александр Анюков и Иван Новосельцев. «Фонтанка» подробно писала о возможных кадровых изменениях в «Зените».