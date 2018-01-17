«Непокорённый» Дзюба здоров как лев

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба здоров, несмотря на слова заместителя спортивного директора команды.

Дзюба 16 января выложил в «историях» своего Instagram фотографии из тренажерного зала и подписал их хэштегами #готовнавсе100 и #здоровкаклев. Напомним, ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что Дзюба не поехал на зимние сборы из-за проблем со здоровьем. «Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА. Он отсутствует на сборе только по медицинским показаниям. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы», — заявил он. Однако, судя по словам самого нападающего, никаких проблем со здоровьем у него нет.

Кроме того, Дзюба выложил вечером 16 января в Instagram стихотворение английского поэта Уильяма Эрнста Хенли «Непокорённый». Возможно, это намек на взаимоотношения футболиста с петербургским клубом.

Напомним, упорно ходят слухи о том, что Артем Дзюба в ближайшее время покинет петербургский клуб. Также в подвешенном состоянии оказались Олег Шатов, Михаил Кержаков, Александр Анюков и Иван Новосельцев. «Фонтанка» подробно писала о возможных кадровых изменениях в «Зените».