СМИ: Власти нашли оригинальный способ повысить явку на выборах

В день президентских выборов 18 марта 2018-го во многих регионах пройдет голосование за проекты благоустройства городских территорий.

Об этом 16 января пишут «Ведомости». Источники издания объяснили, что таким образом власти надеются повысить явку на выборах. Голосование за проекты благоустройства будет проходить либо прямо в тех же зданиях, где находятся избирательные участки, либо прямо рядом с ними. По информации «Ведомостей», организацией этих мероприятий займутся местные власти в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который курирует Министерство строительства. До 1 марта региональные власти должны подготовить и опубликовать «дизайн-проекты благоустройства», на ознакомление с ними отводится 15 дней, после чего проходит голосование — оно выпадает как раз на 17-18 марта.

Отметим, на проект в 2017-2020 годах планировалось потратить 124,1 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. В Минстрое сообщили «Ведомостям», что голосование в марте 2018-го пройдет в 81 из 85 субъектов — всех, кроме Москвы, Петербурга, Ямало-Ненецкого округа и Тюменской области.