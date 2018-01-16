В России подан первый иск за медленный IPhone

В российский суд впервые поступил икс к компании Apple из-за замедления работы IPhone. Россиянка надеется получить с корпорации более 700 тысяч рублей.

Исковое заявление к ООО«Эппл Рус» зарегистрировано в Тверском районном суде Москвы 16 января. Как пишет «Росбалт», истец требует безвозмездно заменить аккумулятор устройства IPhone и компенсировать моральный вред в размере 777,8 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 20 февраля.

Напомним, Apple уличили в замедлении работы iPhone в декабре 2017 года, впоследствии корпорация призналась, что действительно снижает производительность смартфонов со старым аккумулятором. Против компании в связи с этим подано несколько исков — в частности, жительница Калифорнии потребовала триллион долларов. 9 января прокуратура Франции открыла расследование в отношении Apple из-за намеренного замедления работы iPhone.