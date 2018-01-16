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16.01.2018 23:23

В России подан первый иск за медленный IPhone

В российский суд впервые поступил икс к компании Apple из-за замедления работы IPhone. Россиянка надеется получить с корпорации более 700 тысяч рублей.

Исковое заявление к ООО«Эппл Рус» зарегистрировано в Тверском районном суде Москвы 16 января. Как пишет «Росбалт», истец требует безвозмездно заменить аккумулятор устройства IPhone и компенсировать моральный вред в размере 777,8 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 20 февраля.

Напомним, Apple уличили в замедлении работы iPhone в декабре 2017 года, впоследствии корпорация призналась, что действительно снижает производительность смартфонов со старым аккумулятором. Против компании в связи с этим подано несколько исков — в частности, жительница Калифорнии потребовала триллион долларов. 9 января прокуратура Франции открыла расследование в отношении Apple из-за намеренного замедления работы iPhone. 


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16.01.2018 19:43

Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира

Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
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15.01.2018 15:51

«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе

Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Setl City
12.01.2018 11:53

Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости

Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
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В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Setl City
12.01.2018 11:53
Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости
Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
ГК «Эталон»
10.01.2018 11:40
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 423 тыс. кв. м недвижимости в 2017 году
Группа «Эталон» объявляет о вводе в эксплуатацию 423 тыс. кв. м реализуемой площади в 2017 году, что превышает объем площадей, сданных Компанией в 2016 году.
sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
ГК «Эталон»
28.12.2017 11:02
Группа «Эталон» приобрела новый проект в Санкт-Петербурге
Группа «Эталон» объявляет о приобретении земельного участка площадью 2,8 гектара в Петроградском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29
Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»
Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
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21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14
Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
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18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
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