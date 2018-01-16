На пункте по сбору подписей двое неизвестных сняли видеоролик: «За Путина, за 500 рублей»

Двое неизвестных подошли к стойке пункта по сбору подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Владимира Путина, положили на нее деньги, а потом засняли эту сцену на мобильный телефон со словами «за Путина, за 500 рублей». «Фонтанка» нашла другое видео. На нем волонтер снимает именно этого оратора-незнакомца.

По информации «Фонтанки», около 20 часов, 16 января на первом этаже ТРК «Континент» во Фрунзенском районе Петербурга к пункту по сбору подписей за выдвижение в кандидаты президента Владимира Путина подошли двое молодых мужчин и, по мнению, волонтера, работающего там, совершили провокацию.

– Мы уже закончили работу и понесли стулья на третий этаж, а когда мы вернулись, то увидели возле стойки двоих мужчин. Один из них подложил деньги на стойку и начал снимать их на мобильный телефон. Мы, разумеется, спросили, что это и к чему все это. Но нам они стали задавать вопросы, где мы работаем, где деньги получаем. В общем, чушь какая-то. Потом один из них на стойку положил деньги, а второй снял его на мобильный телефон. Что мне – драться с ними? Я тоже их начал снимать. Кстати, на вид приличные ребята, – рассказал «Фонтанке» волонтер Кирилл.

- А деньги они свои забрали? – спросила «Фонтанка».

– Забрали, между прочим.

- Вы завтра работаете?

– С 16 часов.

- Как вы думаете, зачем они это сделали?

– В сеть выложить. Честно говоря, какая-то глупая, не подготовленная провокация, – ответил нашему изданию Кирилл.

Насколько понимает «Фонтанка», обращаться в полицию волонтеры из ТРК «Континент» не собираются, так как, по их же словам, «все прошло мирно».