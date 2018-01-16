Верховная Рада не смогла «реинтегрировать» Донбасс за один день

Только половину поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса успели рассмотреть в Верховной раде Украины 16 января.

Как сообщается на сайте парламента, депутаты обсудили 343 поправки к закону «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Осталось ещё 330, их собираются рассмотреть 17 января. При этом, например, сегодня депутаты отказались официально называть власти ДНР и ЛНР «террористическими организациями», хотя и оставили формулировку про «оккупированные территории».

Нерешительность народных избранников украинский народ не устроила. Под зданием Рады прошли акции протеста противников документа. Активисты подожгли автомобильные шины, а затем пустили в ход слезоточивый газ и брусчатку. В ходе стычки пострадал полицейский, один человек задержан.

Законопроект о реинтеграции Донбасса внесён президентом Украины Петром Порошенко. Предполагается, что инициатива должна создать «новую правовую основу для решения задачи отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы».