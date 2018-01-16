СМИ: Новосельцев уходит из «Зенита» в «Рубин»

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Новосельцев переедет в Казань.

Как пишет 16 января местное издание «Бизнес Online», игрок перейдет в «Рубин» на правах аренды. Отметим, главный тренер казанской команды Курбан Бердыев ранее уже работал с Новосельцевым в «Ростове» и крайне нуждается в центральном защитнике – «Рубин» вскоре может покинуть Рагнар Сигурдссон.

Напомним, Новосельцев — один из тех игроков, которых главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не взял на зимние сборы. «Фонтанка» подробно писала о тех футболистах, которые в ближайшее время могут покинуть петербургский клуб.