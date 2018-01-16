В Сбербанке на Сенной взрывчатку не нашли

Забытый в отделении банка рюкзак не представляет опасности. К такому выводу пришли сотрудники полиции, изучив находку вечером 16 января.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, проверка в отделении банка на Сенной, 5 закончилась в районе половины десятого вечера. Взрывоопасных веществ в оставленном рюкзаке не нашли.

Около 20.10 из Сбербанка в центре Петербурга эвакуировали посетителей. В отделении кто-то забыл рюкзак. Для проверки подозрительной находки вызвали полицию.