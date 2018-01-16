Горэлектротранс отменил конкурс на оборудование троллейбусов и трамваев Wi-Fi

Конкурс на подключение 400 троллейбусов и трамваев к Интернету по технологии Wi-Fi в Петербурге отменен. Горэлектротранс планировал потратить 36 млн рублей.

Информация об отмене закупки опубликована на сайте госзаказа 16 января. Причина не уточняется, решение принимал заказчик.

Конкурс был объявлен в конце декабря, итоги собирались подвести 26 января. Согласно условиям, к маю необходимо было подключить 400 троллейбусов и трамваев, после чего три года обеспечивать доступ в Интернет. Скорость на одного пользователя при 20-ти подключенных устройствах должна быть не ниже 1 Мбит/сек.

Ранее стало известно, что «Пассажиравтотранс» объявил аналогичный конкурс на 65 млн рублей и 700 автобусов. Затем «Третий парк» сообщил, что он также намерен подключить свой подвижной состав к Интернету, причем сделать это по сервисной модели: инвестор проведет работы за свой счет, а затраты будет компенсировать за счет рекламных доходов. Одним из партнеров «Третьего парка» стала «Максима Телеком». Ранее она же запустила Wi-Fi на всех линиях петербургского метрополитена, вложив 1,3 млрд рублей. В октябре компания и комитет по транспорту заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого городского Wi-Fi-пространства, где все сети имеют общую систему идентификации и авторизации.