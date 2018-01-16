Петербург обошел Москву в рейтинге инноваторов

Петербург признали самым инновационно развитым регионом России по итогам 2017 года.

Как пишет РБК, «Рейтинг инновационных регионов» презентовали 16 января на Гайдаровском форуме. В тройку лучших, помимо Северной столицы, вошли Москва и Татарстан. Среди факторов, которые позволили Петербургу вырваться вперед, – высокая доля наукоемких отраслей в ВВП, а также большое количество людей, работающих в сфере инноваций. Руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов Роза Семенова пояснила, что Петербург включили в 2017-м в перечень «кластеров развития науки и технологий», которые поддерживает Минэкономразвития. За счет этого регион и поднялся в рейтинге — он получил высокую оценку в рамках критерия «инновационная активность региональных властей».

Всего в группу «сильных инноваторов» вошли 26 субъектов РФ. Еще 29 регионов сочли «средними инноваторами», а в «отстающие» записали 30 субъектов. Отметим, в 2016-м рейтинг возглавляла Москва. Петербургу удавалось забраться на первую строчку в последний раз в 2014-м.

Рейтинг был разработан Ассоциацией инновационных регионов вместе с Минэкономразвития в 2012 году. Субъекты Федерации оценивают по 29 критериям, которые делятся на 4 раздела: «Научные исследования и разработки», «Инновационная деятельность», «Социально-экономические условия инновационной деятельности» и «Инновационная активность региона». В качестве источников для оценки используют данные Росстата, Минобрнауки, Роспатента, ООО «Научная электронная библиотека», Росказны, а также открытые источники — например, специализированные интернет-порталы, сайты федеральных органов исполнительной власти и др.

«Этот рейтинг показывает то, как регион выглядит «крупными мазками». Регионы могут посмотреть на себя в сравнении с общероссийскими уровнями и углубиться в конкретные показатели», — приводит РБК слова замминистра экономического развития России Олега Фомичева.