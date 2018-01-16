Стриптиз по чести

Еще
22:58 16.01.2018
Особое мнение / Андрей Меньшенин все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Антон Мухин
Борис Подопригора
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Михаил Бродский
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Николай Буров
Николай Нелюбин
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Андрей Меньшенин
Новость часа
21:43
В Сбербанке на Сенной взрывчатку не нашли
Пришлите свою новость!
22:44
Верховная Рада не смогла «реинтегрировать» Донбасс за один день
22:25
СМИ: Новосельцев уходит из «Зенита» в «Рубин»
22:06
Вестибюль «Купчино» закрывали на 15 минут
22:03
СКА одержал пятую победу подряд
21:43
В Сбербанке на Сенной взрывчатку не нашли
21:38
Горэлектротранс отменил конкурс на оборудование троллейбусов и трамваев Wi-Fi
21:31
Петербург обошел Москву в рейтинге инноваторов
21:09
Представительство туроператора Coral Travel в Петербурге исчезло с деньгами туристов
21:04
На Рижском под колесами машины тяжело пострадала пожилая женщина
20:52
На Сенной посетителей Сбербанка вывели на улицу
20:21
На Невском не сдается последняя гирлянда
19:59
РПЦ получила участок под храм на углу Малой Балканской и Димитрова
19:53
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 января
19:52
Роман автора «Метро 2033» превратится в спектакль
19:40
СМИ: Трабер добился возбуждения дела против телеканала «Дождь»
19:21
На стройке «Планетограда» нашли работающий кран
19:11
Росгвардия нашла более 1000 нарушений у охранников школ
19:07
Грифоны с Банковского моста меняют имидж
18:59
Навальный пожаловался на закон о выборах президента в Конституционный суд
18:50
Госстройнадзор: Строительство МФЦ возле Фарфоровского кладбища ведется законно
18:30
Setl City построит жилой комплекс в Кронштадте
18:26
Правозащитники считают Россию более несвободной, чем Афганистан
18:10
Серебренникову продлили домашний арест на 3 месяца
18:05
Финляндия может внести изменения в конституцию из-за закона о разведке
17:47
Суд отказался превращать Петербург в столицу европейского гей-туризма
17:43
Охранники школы в Перми рассказали, как обезоружили нападавших с ножами
17:37
Сергей Сироткин стал третьим в истории России гонщиком «Формулы-1»
17:27
Изобретателю «Наутилуса» предъявили обвинение в расчленении шведской журналистки
17:17
В Голландии обнаружили неизвестный рисунок Ван Гога
17:15
Сотрудники «Открытой России» заявили о задержании, полицейские не в курсе
16:58
Адвокат Серебренникова признал обналичивание 130 млн рублей
16:35
Горсуд Петербурга встал на сторону «Воина-В» в споре с градозащитниками
16:26
В Кувейте за растрату бюджета задержана выпускница МГУ
16:21
Пациентка умерла из-за оставленной хирургами салфетки спустя 3 месяца после операции
16:17
Мантуров: Автомобили «Кортеж» поступили в распоряжение ФСО
15:49
Из Смольного уволился чиновник, отвечавший за велодорожки и парковки
15:48
Биткоин упал ниже $12 000
15:38
В Петербурге наркоторговцы получили 55 лет на четверых
15:34
Из лишних подписантов за Путина составят базу его сторонников
15:29
После ДТП с «летящей под сотню» маршруткой в Колпино шестеро остаются в больнице
15:25
Стали известны лучшие петербургские тяжелоатлеты с ПОДА, которые поедут на ЧР
15:18
СМИ: В Twitter есть отдел по просмотру интим-фото и переписки пользователей
15:08
Глава Счетной палаты предложила объединить государственные внебюджетные фонды
15:05
Михалкова и Басту признали угрозой безопасности Украины
14:55
В Госдуме предлагают шестикратно увеличить штраф за езду без ОСАГО
14:49
Глава чеченского «Мемориала»: Я признаю себя виновным только под пыткой
14:39
Джордж Клуни впервые за 20 лет появится в телепроекте
14:35
Глава Минздрава: Россияне стали в 5 раз меньше пить
14:25
В Купчино накрыли кондитерскую с философским отношением к гигиене
14:21
В Петербурге – эпидемия: воры снова полюбили колеса
14:17
Брусчаткой и слезоточивым газом отбивались от полиции протестующие в Киеве
14:09
СМИ: Нелегальные торговцы алкоголем в Финляндии зарабатывают до 4 тысяч евро в месяц
14:05
«Теплосеть» рассказала, в каком режиме готова чинить бесхозные трубы
13:54
Россиянку в Таиланде могут приговорить к смертной казни за продажу наркотиков
13:53
Шойгу потребовал создать на территории Военного института физкультуры в Петербурге спортивный комплекс
13:48
На Есенина наркокурьеру помешали спрятать психостимулятор
13:47
Минкульт потребовал с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 млн
13:41
Собственником земли у Экспофорума, где пытались проложить трассу «на костях», оказалась кипрская фирма
13:35
Выставка талантливых художников из ПНИ открывается в Фонтанном Доме
13:33
«Группа ЛСР» в 2017 году продала на 6% больше жилья в Петербурге
13:23
Песков: Путин не влияет на редакционную политику телеканалов
12:59
Опубликован список петербургских мостов, которые отремонтируют в 2018 году
12:55
В Петербурге в мороз застукали кабриолет на улице
12:50
Завод, подконтрольный депутатам из Ленобласти, заработал 880% на продаже земли
12:47
В Косове убит сербский политик Оливер Иванович
12:45
Судебному клерку из Петербурга предъявили обвинение в клевете на начальницу
12:35
Проверка «Балтийской» заняла больше часа
12:30
Игорь Албин пригрозил сокращениями Центру управления парковками
12:27
Петербургский бизнесмен обвинил тещу в похищении сына
12:24
Последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке» покинул больницу
Предыдущие новости
Архив материалов
Версия для печати
16.01.2018 21:35
Стриптиз по чести
Танцевальное видео с голыми курсантами авиационного училища в Ульяновске наиболее сильную реакцию вызвало у руководителей учебного заведения, увидевших там эротику. Вряд ли оператор и остальные 20 участников клипа, двигающихся под знаменитый хит Satisfaction в исподнем и пилотских фуражках, были готовы к этому, привлекая к себе внимание таким образом. Головной убор дал карательным органам сформировать состав преступления: пострадала пресловутая «честь мундира». А за это, понятно, крайняя мера. Для курсантов – отчисление.

Конечно, сложно спорить, что именно танцевальная глупость нанесла самый большой ущерб имиджу профессии пилота в России. Ведь вряд ли хоть сколько-нибудь важное значение имеет массовое аннулирование пилотских свидетельств, запрет российским пилотам на трудоустройство за границей или закрытие всех частных авиашкол. Нет, удар нанесли, как водится, в спину. С самого тыла, из кузницы кадров, которые сразу же после выпуска отправляются снова учиться, поскольку не имеют налета на самолетах тяжелее «малой» авиации.

В соцсетях бывалые линейные пилоты вспоминают, как сами, едва покинув отчий дом, чудили в училище. И радуются, что в годы их молодости не было Интернета, а то, глядишь, и не довелось бы потом налетать тысячи часов в командирском кресле, отстаивая ту самую честь мундира во время сложных заходов на посадку.

Разумеется, можно понять и руководство училища. Нужно ли тратить время на воспитание заявивших о себе, и применять их энергию и желание показать себя в более классическом русле, например, театральном кружке. Ведь гораздо проще сбросить нерадивый «балласт». Ведь самое главное, чтобы после всего не пострадал мундир самих руководителей.

Андрей Меньшенин

 

 

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
---
другие статьи автора
21:35
Стриптиз по чести
/
/
/
Мы в соцсетях
[an error occurred while processing this directive]
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.