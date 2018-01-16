Стриптиз по чести

Танцевальное видео с голыми курсантами авиационного училища в Ульяновске наиболее сильную реакцию вызвало у руководителей учебного заведения, увидевших там эротику. Вряд ли оператор и остальные 20 участников клипа, двигающихся под знаменитый хит Satisfaction в исподнем и пилотских фуражках, были готовы к этому, привлекая к себе внимание таким образом. Головной убор дал карательным органам сформировать состав преступления: пострадала пресловутая «честь мундира». А за это, понятно, крайняя мера. Для курсантов – отчисление.

Конечно, сложно спорить, что именно танцевальная глупость нанесла самый большой ущерб имиджу профессии пилота в России. Ведь вряд ли хоть сколько-нибудь важное значение имеет массовое аннулирование пилотских свидетельств, запрет российским пилотам на трудоустройство за границей или закрытие всех частных авиашкол. Нет, удар нанесли, как водится, в спину. С самого тыла, из кузницы кадров, которые сразу же после выпуска отправляются снова учиться, поскольку не имеют налета на самолетах тяжелее «малой» авиации.

В соцсетях бывалые линейные пилоты вспоминают, как сами, едва покинув отчий дом, чудили в училище. И радуются, что в годы их молодости не было Интернета, а то, глядишь, и не довелось бы потом налетать тысячи часов в командирском кресле, отстаивая ту самую честь мундира во время сложных заходов на посадку.

Разумеется, можно понять и руководство училища. Нужно ли тратить время на воспитание заявивших о себе, и применять их энергию и желание показать себя в более классическом русле, например, театральном кружке. Ведь гораздо проще сбросить нерадивый «балласт». Ведь самое главное, чтобы после всего не пострадал мундир самих руководителей.

Андрей Меньшенин