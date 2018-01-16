Представительство туроператора Coral Travel в Петербурге исчезло с деньгами туристов

Жители Петербурга ищут владелицу турфирмы, которая под брендом Coral Travel продала путёвки и исчезла. Офис компании на Большой Московской улице после новогодних праздников так и не открылся. Туроператор, разрешивший использовать бренд по франшизе, просто вычеркнул адрес представительства из списка.

О потраченных на путёвку в Coral Travel деньгах «Фонтанке» 16 января рассказала одна из клиенток. Ещё до Нового года она полностью оплатила недельную поездку в Китай, намереваясь 27 января 2018 года уже быть в Пекине. Для поездки не хватало только визы, для чего петербурженка после праздников должна была донести документы и забрать оформленные под путешествие бумаги. Но 9 января ее ждали закрытые на Большой Московской, 3 двери и молчащие телефоны — офисный и личный одного из менеджеров.

Договор желавшая Китая девушка оформляла с ИП «Наталья Владимировна Головина». Ей же она перечислила 76 тысяч рублей. По словам клиентки, Coral Travel принял устную жалобу по телефону, посоветовал оставить заявление на сайте и признал, что тоже не знают, где находится Головина. «Фонтанка» также спросила туроператора о причинах закрытия офиса. Ответа пока нет.

Оставшаяся без отпуска петербурженка — не единственный недовольный клиент предпринимателя Головиной. Товарищи по несчастью съездили по адресу регистрации ИП. Однако на Международном проспекте в городе Отрадное Кировского района Ленобласти про тур-леди Головину не слышали.

Пока не удалось отыскать 60-летнюю уроженку Челябинска и «Фонтанке». Известно, что она не впервые занялась бизнесом. Туристическое ИП зарегистрировано в июле 2016 года. До этого, по данным СПАРК, в разных долях она владела компаниями в Москве, Курске, Алтайском крае, активно работала в Краснодарском крае, где, кроме торговли замороженными продуктами, оказалась среди учредителей регионального отделения партии «За справедливость». В Петербурге, куда женщина перебралась в начале 2000-х, она владела долей в лизинговой компании. За нынешним ИП числится «Шкода», за самой Головиной — долг за исполнительный сбор в 536 рублей перед приставами Ленинградской области.