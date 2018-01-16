На Сенной посетителей Сбербанка вывели на улицу

Клиентов банка в центре Петербурга попросили покинуть отделение вечером 16 января. В помещении отделения обнаружили бесхозные вещи, для проверки находки вызвали полицию.

По данным «Фонтанки», в девятом часу вечера в отделении Сбербанка на Сенной, 5 заметили бесхозный рюкзак. После нажатия тревожной кнопки, по словам читателей, к офису подъехали сотрудники охранной фирмы «Титан», провели эвакуацию персонала и посетителей. На Сенную вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти подтвердили информацию о поступившем вызове. Сотрудники полиции прибыли на место и проверяют рюкзак на наличие в нём взрывоопасных веществ.