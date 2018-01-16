На Невском не сдается последняя гирлянда

В центральных районах Петербурга 16 января обесточили новогодние гирлянды и украшения.

В ближайшее время начнется демонтаж праздничных конструкций, их уберут до следующего Нового года. Но на Невском проспекте осталась последняя гирлянда, которая не отключилась, – несмотря на то, что все остальные послушно погасли.

Позже всех отключает новогоднюю подсветку в этом году Выборгский район. Фактически, сегодня последняя ночь, когда можно полюбоваться праздничными огнями на проспекте Тореза, Новороссийской улице и Институтском проспекте.