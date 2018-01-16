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16.01.2018 19:59

РПЦ получила участок под храм на углу Малой Балканской и Димитрова

В Купчине появится новый храм в честь Герасима Иорданского. 6 декабря 2017 года губернатор Полтавченко подписал постановление о выделении церкви участка в 2,5 тысячи кв. метров севернее дома 7А по Малой Балканской, на углу с улицей Димитрова. 16 января постановление было опубликовано.

Примерно на этом же месте сто лет назад стояла деревянная церковь деревни Купчино, в годы войны она была разрушена (скорее всего, разобрана на дрова). Построили ее в 1906 году по проекту архитектора Соколова и освятили в честь преподобного Герасима Иорданского.

Однако ставить храм на прежнем месте не будут, рассказывал изданию «Канонер» протоиерей Павел Ковальчук, настоятель прихода будущего храма Герасима Иорданского. Это невозможно, так как теперь на этом участке проходит магистральный водовод, да и старый фундамент ушел глубоко под землю. Поэтому церковь было решено поставить невдалеке, вдоль улицы Димитрова.

Воссоздавать в прежнем виде и в деревянном исполнении также не собираются, уточнил священник. На это нет денег. Скорее всего, построят по одному из типовых проектов, сообщил протоиерей.


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