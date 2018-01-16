«Фонтанка» за 60 секунд — 16 января

Защитники парка «Александрино» проиграли суд компании «Воин-В». На стройплощадке снова закипит работа. Теперь осталось только жителям хрущевок дождаться расселения в квартиры, которые затевались, по идее, для них.

«Метрострой» и Смольный опять пересчитали стоимость Фрунзенского радиуса. Смета выросла вдвое. Бацилла стадиона на Крестовском передается воздушно-капельным путем.

В Апрашке обнаружены сверхдешевые подозрительные сигареты с арабским акцентом. Мы не курим и вам не советуем — но причины дисконта объясним популярно.

Легендарному советскому атомному ледоколу «Арктика» сначала вырвут сердце, а потом распилят на куски. Так сказать, в благодарность за беспорочную службу. Это дешевле, чем делать музей.

Полторы сотни петербуржцев не могут получить уже купленные ими автомобили KIA в центрах «Аврора» и «Открытая дорога». Концерн планирует зачистить ряды своих дилеров, чтобы неповадно было. Но не факт, что это чем-то поможет тем, кто уже попал.

В Петербурге нашли кондитерскую ужасов. Пирожные лепили на ржавом оборудовании и расколотой фанере, а ингредиенты собирали прямо с пола. Посмотрите, не эти ли печеньки вы ели на полдник?

Зато суд запретил проводить в Петербурге митинги в защиту нетрадиционной ориентации. Никогда такого не было, и вот опять.

