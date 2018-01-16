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16.01.2018 19:43

Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира

Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

Инцидент произошел 15 января на рейсе SU1730, сообщает авиакомпания. Пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин, находясь в состоянии  алкогольного опьянения, начал оскорблять экипаж и ударил одного из бортпроводников.

Командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако усмирить дебошира помогли другие пассажиры – среди них  оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Нарушителя зафиксировали в кресле подручными средствами, а в аэропорте Петропавловска-Камчатского передали полиции.

Факт алкогольного опьянения Владимира Колотыгина был подтвержден в результате медицинского освидетельствования. На мужчину составили протокол об административном правонарушении за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 5 лет.

Поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, вступили в силу в апреле 2017 года. С июня 2018 года авиакомпании получат право включать дебоширов в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

«Эти нововведения решают проблему только отчасти, – считает Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт». – Если человек невменяем – к примеру, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и его действия несут угрозу для других пассажиров и экипажа, необходимо принимать экстренные меры».

Компромиссным предложением могло бы стать разрешение фиксировать авиадебоширов пластиковыми наручниками, считает Олег Пантелеев. «Сейчас мы видим, что ежегодно происходят десятки опасных инцидентов на борту самолета. Доходит до того, что бортпроводники получают травмы вплоть до сотрясения мозга и переломов».

В большинстве зарубежных авиакомпаний по отношению к хулиганам используются пластиковые или металлические наручники. Они входят в обязательное содержание навигационного чемодана на борту самолета.


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Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43

Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира

Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
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Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
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