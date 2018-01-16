СМИ: Трабер добился возбуждения дела против телеканала «Дождь»

Против телеканала «Дождь» возбуждено уголовное дело о клевете после выхода фильма о петербургском предпринимателе Илье Трабере.

Об этом пишет 16 января The Bell. В первом эпизоде сериала «Питерские» журналисты «Дождя» называют Трабера «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Факт возбуждения уголовного дела подтвердила гендиректор телеканала Наталья Синдеева. Она уточнила, что следователи запрашивали учредительные документы «Дождя» и данные авторов фильма, однако пока никто показаний не давал. По информации The Bell, дело о клевете возбуждено после обращения представителей Трабера.

В сериале предпринимателя называют партнером Николая Шамалова и экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, состояние Трабера оценили в 1,6 млрд долларов.

Отметим, в середине 1990-х годов Илья Трабер входил в совет директоров морского порта Петербурга и считался крайне влиятельным бизнесменом в Северной столице. В 1997-м он возглавил совет директоров ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт» (ОБИП) — оно стало управляющей компанией порта.