На стройке «Планетограда» нашли работающий кран

Градозащитники 16 января вновь пришли проинспектировать стройку ЖК «Планетоград» на Пулковском шоссе, 103, остановленную Куйбышевским районным судом 12 декабря 2017 года. Последняя инспекция прошла в субботу, 13 января. Как сообщила «Фонтанке» активистка «Живого города» Наталья Сивохина, на стройке работали подъёмные краны, а на верхних этажах недостроенных зданий были видны рабочие. «Экскурсанты» известили о происходящем полицию.

Защитники Пулковской обсерватории в конце прошлого года выиграли в суде первой инстанции в споре с застройщиком — холдингом Setl City. И подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства. Действие разрешения на строительство ЖК на данный момент приостановлено.

В пресс-службе застройщика заявили (как и раньше), что на самом деле компания ведет консервацию стройки. Заключен контракт с организацией «НСК-Проект» на разработку проекта консервации, получен план первичных мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности конструкций. Монолитные работы и кирпичная кладка, которая кладется в данный момент, также вписываются в рамки разрешенных консервационных работ, заявляет застройщик. Их завершат, после чего укроют здание защитными материалами.

Госстройнадзор 9 января вновь внепланово проверил, как дела на площадке. Составлен акт осмотра, работы признаны соответствующими мероприятиям по консервации. «Факты невыполнения предписаний не выявлены», – сообщили в пресс-службе Setl City.