Росгвардия нашла более 1000 нарушений у охранников школ

Более 1100 нарушений выявила Росгвардия в деятельности частных охранных предприятий (ЧОП), обеспечивающих безопасность в российских школах.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на ТАСС, среди наиболее частых нарушений — отсутствие охранника на рабочем месте, неисправность тревожной кнопки и системы видеонаблюдения.

«Проведено 17,5 тыс. проверок, выявлено 1,14 тыс. фактов нарушений закона, к административной ответственности привлечено более 420 должностных и юридических лиц», — прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Проверки были организованы после стрельбы в подмосковной школе, которую устроил ученик в сентябре 2017 года. Тогда выяснилось, что у охранника не было карточки на осуществление охранной функции на объекте.

Ранее в Росгвардии заявили о ещё одной проверке ЧОПов. На этот раз инспекция связана с поножовщиной в пермской школе, в результате которой пострадали 15 человек. По данным местных СМИ, в школе не работало видеонаблюдение.