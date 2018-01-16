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16.01.2018 20:38

“Взломаны и похищены”: муниципалы объяснили расчет отката

Глава администрации “Сампсониевского” пожаловалась в прокуратуру и полицию. Она подозревает, что компьютерные злодеи в сговоре с “Фонтанкой” вредят действующей власти.
“Взломаны и похищены”: муниципалы объяснили расчет отката
коллаж "Фонтанка"

После того, как мы написали о небрежно заполненном контракте МО «Сампсониевское» на сайте госзакупок, в котором кто-то забыл расчет, похожий на расчет «отката», муниципалы провели собственное расследование. Глава администрации не увидела коррупции, зато выявила «спланированные действия», направленные на формирование «негативного отношения граждан к власти». И это она ещё не обо всем знает.

Статья «Сорок процентов – откат нормальный. Пальчики оближешь»  опубликована на «Фонтанке» 15 января. История непритязательная, но симпатичная: в госконтракте на проведение концерта на «Татьянин день» на сайте госзакупок кто-то, видимо, по забывчивости, оставил некий расчет, который можно понять так, что на сам праздник предполагалось израсходовать около 30 процентов суммы контракта, 20 процентов составляло вознаграждение поставщика ИП Коверкина с компаньоном, а почти 40 процентов, – 750 тысяч рублей -  полагались кому-то, обозначенному инициалами «МО».

«Фонтанка» не смогла расшифровать «МО» иначе, чем «муниципальное образование», и, предположив, что называется «откат», спросила о смысле букв поставщика, индивидуального предпринимателя и муниципального депутата «Гражданки» от «Единой России» Никиту Коверкина.

Предприниматель Коверкин подлинность расчета подтвердил, хотя и возмутился, что эти данные попали в открытый доступ. Неубедительно утверждая, что «МО» – это вовсе никакое не муниципальное образование, а просто инициалы некоего артиста, незапланированной «звезды» праздника, имя которого – коммерческая тайна.

Муниципальные власти от комментариев отказались, но таковыми мы можем считать обращение главы местной администрации «Сампсониевского» Наталии Владимировой в прокуратуру и управление МВД по Выборгскому району Петербурга. Копии заявлений были любезно направлены в редакцию.

"Фонтанка.ру"

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«В размещенных материалах интернет газеты «Фонтанка» говориться (орфография оригинала – прим. ред.) о том, что глава местной Администрации получает откат с мероприятия для жителей муниципального образования «Татьянин день» 750000 руб. Считаем данную информацию недостоверной, а действия газеты спланированными, для получения негативного отношения граждан к власти», – заявляет Владимирова. По её словам, в МО была проведена «внутренняя проверка», которая выявила страшные вещи.

Как утверждает Наталия Владимирова, «файлы, указанные газетой, не являются документами, так как они не являются сканами (мы размещаем только сканы) и не содержат ничьих подписей, и содержит искаженную информацию».

У нас есть сюрприз для главы. Во-первых, документ размещен за электронной подписью главного специалиста администрации «Сампсониевского», председателя избирательной комиссии «Сампсониевского» и выдающегося атлета Олега Степанова. Во-вторых, на сайте госзакупок размещены десятки госконтрактов и сопутствующих документов МО «Сампсониевского», «не являющихся сканами», а заверенных электронными подписями, как правило, того же Степанова.

Это может означать только одно. Допустить, что многолетний глава администрации не владеет информацией или попросту врёт, мы не можем. Остается единственная версия: возможная хакерская атака на закупки «Сампсониевского» была гораздо серьезнее, чем думает Владимирова.

«Мы предполагаем, что информация взломана и похищена, включая электронные ключи», – опасаются в администрации.

Разделяя тревогу муниципалов, мы не можем не заметить, что неизвестные хакеры действуют очень коварно. Иногда они, видимо, «помогают» администрации. Так, после того, как «Фонтанка» задала неудобные вопросы Никите Коверкину и чиновникам «Сампсониевского», на сайте госзакупок (опять за электронной подписью Степанова и «не в виде скана») была размещена новая версия контракта на «Татьянин день», без криминального расчета. Как понять, кто это сделал – добропорядочный чиновник или хакер, мы теперь и не знаем. Как не знаем, можно ли верить этому «не документу», раз он «не скан». Наверное, нельзя, так как Олег Степанов, по словам сотрудников «Сампсониевского», находится в отпуске и на рабочем месте отсутствует. А документы за его электронной подписью продолжают появляться.

Кроме проведения проверки по поводу «постороннего вмешательства во внутреннюю переписку сотрудника МА МО «Сампсониевское», Наталия Владимирова просит провести и проверку деятельности ИП Никиты Коверкина «по факту правомерности расходования денежных средств».

«Фонтанка» заверяет, что отношение граждан к власти беспокоит нашу редакцию всяко не меньше, чем администрацию «Сампсониевского», и мы приложим все усилия, чтобы разобраться в ситуации.

Работа уже идет. Вместе с нашими читателями мы смогли найти ещё один «не документ», видимо, подброшенный тайными провокаторами на официальный сайт госзакупок.

коллаж "Фонтанки"

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Скриншот отсюда

Это муниципальный контракт от 15 декабря 2017 года на 600 тысяч рублей, заключенный МО «Сампсониевское» с индивидуальным предпринимателем Александром Большаковым на организацию шоу «Новый Год в королевском дворце». Неведомым образом на последней странице этого контракта появился «расчет», аналогичный тому, что мы нашли в контракте с Никитой Коверкиным. В соответстви с ним инициалам «МО» полагается 230 000 рублей, то есть, почти 40 процентов от суммы.

И мы, конечно, присоединяемся к просьбе Наталии Владимировой к правоохранительным органам прояснить ситуацию.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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