“Взломаны и похищены”: муниципалы объяснили расчет отката

Глава администрации “Сампсониевского” пожаловалась в прокуратуру и полицию. Она подозревает, что компьютерные злодеи в сговоре с “Фонтанкой” вредят действующей власти.

После того, как мы написали о небрежно заполненном контракте МО «Сампсониевское» на сайте госзакупок, в котором кто-то забыл расчет, похожий на расчет «отката», муниципалы провели собственное расследование. Глава администрации не увидела коррупции, зато выявила «спланированные действия», направленные на формирование «негативного отношения граждан к власти». И это она ещё не обо всем знает.

Статья «Сорок процентов – откат нормальный. Пальчики оближешь» опубликована на «Фонтанке» 15 января. История непритязательная, но симпатичная: в госконтракте на проведение концерта на «Татьянин день» на сайте госзакупок кто-то, видимо, по забывчивости, оставил некий расчет, который можно понять так, что на сам праздник предполагалось израсходовать около 30 процентов суммы контракта, 20 процентов составляло вознаграждение поставщика ИП Коверкина с компаньоном, а почти 40 процентов, – 750 тысяч рублей - полагались кому-то, обозначенному инициалами «МО».

«Фонтанка» не смогла расшифровать «МО» иначе, чем «муниципальное образование», и, предположив, что называется «откат», спросила о смысле букв поставщика, индивидуального предпринимателя и муниципального депутата «Гражданки» от «Единой России» Никиту Коверкина.

Предприниматель Коверкин подлинность расчета подтвердил, хотя и возмутился, что эти данные попали в открытый доступ. Неубедительно утверждая, что «МО» – это вовсе никакое не муниципальное образование, а просто инициалы некоего артиста, незапланированной «звезды» праздника, имя которого – коммерческая тайна.

Муниципальные власти от комментариев отказались, но таковыми мы можем считать обращение главы местной администрации «Сампсониевского» Наталии Владимировой в прокуратуру и управление МВД по Выборгскому району Петербурга. Копии заявлений были любезно направлены в редакцию.

«В размещенных материалах интернет газеты «Фонтанка» говориться (орфография оригинала – прим. ред.) о том, что глава местной Администрации получает откат с мероприятия для жителей муниципального образования «Татьянин день» 750000 руб. Считаем данную информацию недостоверной, а действия газеты спланированными, для получения негативного отношения граждан к власти», – заявляет Владимирова. По её словам, в МО была проведена «внутренняя проверка», которая выявила страшные вещи.

Как утверждает Наталия Владимирова, «файлы, указанные газетой, не являются документами, так как они не являются сканами (мы размещаем только сканы) и не содержат ничьих подписей, и содержит искаженную информацию».

У нас есть сюрприз для главы. Во-первых, документ размещен за электронной подписью главного специалиста администрации «Сампсониевского», председателя избирательной комиссии «Сампсониевского» и выдающегося атлета Олега Степанова. Во-вторых, на сайте госзакупок размещены десятки госконтрактов и сопутствующих документов МО «Сампсониевского», «не являющихся сканами», а заверенных электронными подписями, как правило, того же Степанова.

Это может означать только одно. Допустить, что многолетний глава администрации не владеет информацией или попросту врёт, мы не можем. Остается единственная версия: возможная хакерская атака на закупки «Сампсониевского» была гораздо серьезнее, чем думает Владимирова.

«Мы предполагаем, что информация взломана и похищена, включая электронные ключи», – опасаются в администрации.

Разделяя тревогу муниципалов, мы не можем не заметить, что неизвестные хакеры действуют очень коварно. Иногда они, видимо, «помогают» администрации. Так, после того, как «Фонтанка» задала неудобные вопросы Никите Коверкину и чиновникам «Сампсониевского», на сайте госзакупок (опять за электронной подписью Степанова и «не в виде скана») была размещена новая версия контракта на «Татьянин день», без криминального расчета. Как понять, кто это сделал – добропорядочный чиновник или хакер, мы теперь и не знаем. Как не знаем, можно ли верить этому «не документу», раз он «не скан». Наверное, нельзя, так как Олег Степанов, по словам сотрудников «Сампсониевского», находится в отпуске и на рабочем месте отсутствует. А документы за его электронной подписью продолжают появляться.

Кроме проведения проверки по поводу «постороннего вмешательства во внутреннюю переписку сотрудника МА МО «Сампсониевское», Наталия Владимирова просит провести и проверку деятельности ИП Никиты Коверкина «по факту правомерности расходования денежных средств».

«Фонтанка» заверяет, что отношение граждан к власти беспокоит нашу редакцию всяко не меньше, чем администрацию «Сампсониевского», и мы приложим все усилия, чтобы разобраться в ситуации.

Работа уже идет. Вместе с нашими читателями мы смогли найти ещё один «не документ», видимо, подброшенный тайными провокаторами на официальный сайт госзакупок.

Скриншот отсюда

Это муниципальный контракт от 15 декабря 2017 года на 600 тысяч рублей, заключенный МО «Сампсониевское» с индивидуальным предпринимателем Александром Большаковым на организацию шоу «Новый Год в королевском дворце». Неведомым образом на последней странице этого контракта появился «расчет», аналогичный тому, что мы нашли в контракте с Никитой Коверкиным. В соответстви с ним инициалам «МО» полагается 230 000 рублей, то есть, почти 40 процентов от суммы.

И мы, конечно, присоединяемся к просьбе Наталии Владимировой к правоохранительным органам прояснить ситуацию.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»