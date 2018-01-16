Навальный пожаловался на закон о выборах президента в Конституционный суд

Алексей Навальный обратился с жалобой на закон о выборах президента в Конституционный суд. Как пишет портал Pravo.ru со ссылкой на «Интерфакс», об этом 16 января сообщил юрист Иван Жданов, который представляет интересы оппозиционера.

Навальный просит признать неконституционным закон о президентских выборах из-за дополнительных ограничений пассивного избирательного права. Напомним, 25 декабря Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать группу избирателей для поддержки самовыдвижения Навального на выборы. Причиной стала неснятая судимость политика по «Кировлесу».

Отметим, согласно Конституции, «не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Закон о выборах уточняет, что не может быть избранным «осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление». Навальный считает, что такие уточнения противоречат основному закону страны.

Напомним, в мае 2017 года Кировский областной суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции и приговорил Навального повторно к пяти годам лишения свободы условно. По мнению суда, политик виновен в растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», преступление подпадает под категорию тяжких.