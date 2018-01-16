Госстройнадзор: Строительство МФЦ возле Фарфоровского кладбища ведется законно

Служба строительного надзора 16 января прокомментировала сообщения защитников Фарфоровского кладбища о возможных нарушениях при строительстве ТРЦ на месте бывшего кинотеатра «Спутник».

По данным петербургского ведомства, разрешение на строительство было выдано 14 марта 2017 года. Застройщик при разработке документации пересмотрел границы земельного участка под новое строительство и ограничил их только теми, которые не затрагивают территорию бывшего Фарфоровского кладбища, уверяют в Госстройнадзоре.

В начале января ведомство еще раз провело внеплановую проверку места строительства. Отступлений от прошедшей экспертизу проектной документации не нашли. Сейчас застройщик уже разбирает здание кинотеатра.

Напомним, сегодня несколько активистов-защитников бывшего кладбища заявили, что на месте стройки могут находиться захоронения, и потребовали остановить работы.