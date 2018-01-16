В 2017 году «УНИСТО Петросталь» увеличила ввод жилья на 20%

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.

Флагманом компании остается проект ЖК «Тридевяткино Царство» – на него пришлось более 50% от общего объема реализации. Нераспроданными в данном комплексе остались только 20% квартир. Продажи планируется завершить уже в этом году.

ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает сразу несколько проектов комплексного освоения территории, некоторые из которых выйдут в продажу в следующем году.

«Мы неизменны в своей стратегии развития – строить доступное жилье. В настоящий момент мы рассматриваем северные районы застройки, и, конечно же, южные, на наш взгляд, тоже очень перспективные», – говорит президент ГК «УНИСТО Петросталь» Владимир Оксман.

«Рынок понемногу начал восстанавливаться, и в этом году положительная динамика станет более заметна, – отмечает Владимир Оксман.- Мы рассчитываем на продолжение стабильного роста продаж по всем нашим проектам. Прежде всего, это касается ЖК «Чудеса Света». Первая очередь проекта будет заселена и потенциальные клиенты смогут посмотреть, как живут новоселы».

Все проекты компании – ЖК «Тридевяткино Царство» в Мурино, ЖК «Аннинский Парк» в Куттузи и ЖК «Чудеса Света» в Колтушах – строились в 2017 году согласно плановому графику. В частности, компания сдала и заселила 7 и 8 корпуса ЖК «Тридевяткино Царство» и в настоящий момент активно строит 9, 10 и 11 корпуса проекта.

Кроме того, завершается строительство первой пусковой очереди ЖК «Чудеса Света» – 5-ти домов на 268 квартир. В ЖК «Аннинский парк» возводится третья и четвертая очереди проекта, к строительным работам готовят следующие корпуса. Всего в стадии строительства находится 130 тыс. кв. м жилья, еще более 100 тыс. кв. м проектируется. Более 70% клиентов компании совершают покупку с привлечением ипотечных средств.

ЖК "Тридевяткино царство" - застройщик ЗАО "Универсальное строительное объединение", разрешение на строительство № RU47504307-40/2015 от 08 апреля 2015 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

ЖК "Аннинский парк" - застройщик ООО "Квартал", разрешение на строительство № 47-RU47511-301-023К-2016 от 12 февраля 2016 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

ЖК "Чудеса света" - застройщик ООО "Альтаир-Инвест", разрешение на строительство № RU 47504313-66 от 03 октября 2014 года, проектная декларация на сайте http://www.unisto-petrostal.ru/object/Kvartiry-v-Koltushah/zhk-chudesa-sveta/

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»