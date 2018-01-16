Правозащитники считают Россию более несвободной, чем Афганистан

Россия попала в список несвободных стран в рейтинге правозащитников Freedom House. Результаты исследования демократических свобод во всём мире опубликованы 16 января на сайте организации.

Россия набрала 20 из 100 баллов и вошла в список несвободных стран. В Европе с таким показателем (21 балл) исследователи нашли только еще одну страну — Белоруссию. По мнению Freedom House, Россия видит в демократии угрозу своему «репрессивному режиму».

В общем списке стран Россия оказалась ниже Венесуэлы и Афганистана, у них по 26 баллов, Зимбабве (31) и Ирака (31).

В тройку самых несвободных стран мира по версии Freedom House вошли Сирия, Южный Судан и КНДР. Больше всего демократические свободы развиты, с точки зрения составителей рейтинга, в Швеции, Финляндии, Норвегии, Голландии, Канаде и Новой Зеландии.

В список частично свободных исследователи определили Украину, Грузию, Нигерию, Марокко, Мексику.

«Демократия столкнулась с самым серьезным кризисом в течение десятилетий в 2017 году, поскольку ее основные принципы, включая честные выборы, права меньшинств, свободу прессы и верховенство закона, подверглись нападкам во всем мире. Семьдесят одна страна пострадала от снижения политических прав и гражданских свобод, и только 35 стран добились успеха. Это был 12-й год подряд спада свобод в глобальном мире», — рассказали авторы исследования.

В 2016 году Freedom House включила Россию в список стран с несвободным Интернетом.