Setl City построит жилой комплекс в Кронштадте

Setl City построит малоэтажный комплекс бизнес-класса на Тулонской аллее Кронштадта. Разрешение на строительство уже получено. Проект разработало архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна.

Комплекс появится на восточной оконечности Котлина, рядом с Яхтенной площадью и яхт-клубом. Девелопер возведет пять 4-этажных жилых корпусов, три из которых будут оснащены заглубленными паркингами. Рядом уже работают школа и детский сад. Брокером проекта станет «Петербургская недвижимость».

Ранее в Setl City сообщали, что в 2018-м также выведут на рынок новые комплексы в Выборгском, Невском, Московском районах. В 2017 году девелопер ввел в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилья, превратившись в крупнейшего застройщика Петербурга и Ленобласти.

Петербургский строительный бум до сих пор обходил Кронштадт. Предыдущая стройка закончилась в городе в 2015-м. Тогда жилой дом на 220 квартир сдала ГК «КВС».