Серебренникову продлили домашний арест на 3 месяца
Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля домашний арест обвиняемых в хищениях режиссера Кирилла Серебренникова и директора «Седьмой студии» Юрия Итина.
Об этом 16 января сообщает «Коммерсантъ». Напомним, в ходе судебного заседания адвокат Серебренникова признал обналичивание 130 млн рублей. Однако, по его словам, деньги вернулись в кассу «Седьмой студии» и были потрачены на реализацию проекта «Платформа». Сам Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера студии Нину Масляеву в оговоре.
Справка:
Напомним, что накануне сумма ущерба по громкому уголовному делу выросла вдвое — с 68 до 133 млн рублей. Вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и продюсер Екатерина Воронова. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.