Серебренникову продлили домашний арест на 3 месяца

Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля домашний арест обвиняемых в хищениях режиссера Кирилла Серебренникова и директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Об этом 16 января сообщает «Коммерсантъ». Напомним, в ходе судебного заседания адвокат Серебренникова признал обналичивание 130 млн рублей. Однако, по его словам, деньги вернулись в кассу «Седьмой студии» и были потрачены на реализацию проекта «Платформа». Сам Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера студии Нину Масляеву в оговоре.