Разделяй и сдавай. Мусор

Правительство только готовится ввести раздельный сбор отходов, грозится заварить мусоропроводы, а сотни петербуржцев уже давно моют пакеты из-под молока.

Поправки в закон об отходах Госдума приняла в конце 2017 года. Документ ввел понятия «сбор» и «накопление» отходов и обязал производителей и импортеров товаров заниматься переработкой. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской уже высказался, что в ближайшие годы правительство намерено ввести раздельный сбор и для рядовых граждан.

Каждый месяц напротив Музея Арктики и Антарктики на 3 часа выстраивается вереница из мусорных пакетов. Цепочкой к ней тянутся горожане – звенят бутылками в синих «икеевских» пакетах, тащат связки с макулатурой и туристические рюкзаки. Подъезжают – кто на маршрутке, кто на машине, на велосипеде. Приходят пешком. Хипстеры, бабушки, айтишники и святые отцы.

На таких акциях «РазДельного сбора» можно встретить певицу Женю Любич, главу комитета по охране памятников Сергея Макарова и журналиста «Фонтанки».

«Я занимаюсь раздельным сбором мусора с 2014 года, – рассказала Женя Любич. – Отдельно собираю пакеты, отдельно – макулатуру, жесть, стекло, пластик, батарейки и лампочки. Это, конечно, занимает время и добавляет в быту неудобств. Почти весь мусор приходится тщательно мыть перед сортировкой: стеклянные бутылки из-под масла, пакеты из-под молока, а посудомоечная машина – тут не помощник».

Сортировка и сдача мусора занимает время и требует дисциплины. Но самое удивительное, что сотни петербуржцев им занимаются.

Что нужно для раздельного сбора

В Петербурге работает больше тысячи пунктов сбора вторсырья. У каждого – свои условия приема и часы работы. Найти ближайшие к дому можно на сайте Recyclemap.ru. Еще лучше – предварительно сходить на разведку. Иногда условия приема не совпадают с тем, что написано на сайте.

Больше всего контейнеров в районах новой застройки. В высотных домах много жителей, и сборщикам вторсырья выгодно устанавливать контейнеры в густонаселенных дворах.

Если решение, что и куда сдавать, принято, стоит окинуть взглядом квартиру. Подойдут встроенные шкафы, балконы, закутки в коридоре. В них можно поставить коробки или повесить мешки на крючках для разных видов мусора.

Наконец, придется найти в себе силы мыть и ополаскивать все баночки из-под йогурта и грязные пластиковые пакеты, сушить их, отрывать этикетки и складывать по разным коробочкам. Звучит очень сложно, но на третий месяц это входит в привычку.

Как сдавать стекло

В петербургских дворах спрятаны десятки пунктов приема стекла. Как правило, это железные гаражи или контейнеры, заполненные всевозможным хламом – старыми радиаторами, железяками и бытовой техникой. Время от времени в них заглядывают местные нищие и бездомные, занимающиеся сбором бутылок.

«Мы начинали сдавать мусор со стекла, – рассказывает дизайнер Илья Трусов. – В какой-то момент в квартире накопилось столько бутылок от пива, что стало жаль выбрасывать коллекцию на помойку. За первый рюкзак со стеклотарой в пункте приема мне дали рублей шесть. Помню, как держал монеты в ладони и думал, как же потратить эти сумасшедшие деньги».

Охотнее всего к переработке принимают бутылки от петербургских пивных заводов – марок «Балтика», «Степан Разин», «Охота», иногда – от вина и «Боржоми». За них дают от 50 копеек до рубля. Керамику, лампочки и зеркала не берут вовсе. Все остальное отправляется в стеклобой. На заводах стеклобой измельчают, очищают и заново отливают из него стеклянную тару. При этом компании сокращают выбросы и экономят ресурсы, в том числе электроэнергию, – температура плавления повторного сырья ниже, чем природного.

Стеклотара – один из самых неприятных видов мусора для раздельного сбора. Бутылки и банки занимают много места, а перевозить их сложно – стекло хрупкое и тяжелое. В то же время перерабатывать его важно – в естественных условиях стекло практически не разлагается. На его разрушение уходит больше тысячи лет.

Как сдавать бумагу

Проще всего сдавать макулатуру: газеты, коробки, календари, офисную бумагу. Макулатура чистая, хранить ее просто, а принимают – в десятках пунктов по городу.

Приемщики макулатуры просят стопки бумаги перевязывать или класть в коробки, так их удобнее грузить, а также удалять из бумаг скрепки, пружины, пластиковые вставки, обложки. Кроме того, к переработке не принимают ламинированную бумагу, одноразовую посуду, обои и упаковки от яиц.

После переработки макулатуру используют для производства картона, туалетной бумаги, утеплителя для домов. Это позволяет снизить использование первичного сырья – целлюлозы и древесной массы. В естественных условиях бумага разлагается от месяца до 2 лет.

Как сдавать металл

Металл наряду с макулатурой – один из самых дорогих видов вторсырья. Алюминиевые банки из-под пива и газировки можно сдавать в пунктах приема стекла. За них даже платят – 50-70 копеек за штуку. С банками из-под консервов сложнее. Пункты их приема придется поискать.

Металлические банки перед сдачей и хранением лучше ополоснуть от еды и напитков и смять. Так они занимают меньше места в контейнерах.

Железные банки разлагаются от 10 до 90 лет, алюминиевые – пять столетий.

Как сдавать пластик

Самое сложное для раздельного сбора вторсырье – пластик и пакеты тетра-пак. Его приходится сортировать на 6-7 разных видов, мыть и отдирать ценники и наклейки. Максимальное количество видов пластика собирают на ежемесячных акциях «РазДельный сбор» и в пункте «Точка сбора» на Боровой улице, 47.

Различные виды упаковки имеют разный химический состав и перерабатываются по разной технологии. Чтобы узнать, из какого пластика изготовлена конкретная баночка из-под йогурта или салата, надо отыскать на ней маркировку – цифру в треугольнике. К переработке принимают пластик 1, 2, 4, 5 и 6, полиэтиленовые пакеты и тетра-паки.

У каждого пункта приема свои требования к сортировке мусора и свои исключения из правил. Где-то не принимают непрозрачные бутылки от кефира, где-то – упаковочный пенопласт. Эти условия стоит изучить заранее. Иначе собранные за недели и намытые баночки просто отправятся в общий мусорный бак. А в почве полиэтиленовая пленка разлагается до 200 лет.

«Я раз в месяц отвожу мусор на ближайшее к дому место проведения акции экодвижения ««РазДельный Сбор», – рассказывает предприниматель Глеб Крампец. - Заниматься сортировкой мы начали после рождения второго ребенка, когда в доме оказалось нереальное количество 5-литровых пластиковых бутылок из-под детской воды. Честно скажу, дело это сложное. На прошлой квартире у нас был балкон, где мы все и складировали, в новой – балкона нет. Надо что-то придумывать. Пока сортируем по картонным коробкам. Было бы круто, если бы акции по сбору мусора проводились хотя бы два раза в месяц».

Для самых активных

Горожане умудряются организовать сбор мусора у себя на работе. Главное – убедить коллег и найти место.

«Дело это не хитрое: ставим три коробки и два бумажных мешка, – объясняет журналист Илья Снопченко. – В один мешок складываем бумагу, в другой – полистирол, по коробкам распределяем пластмассу, железо и алюминий, стекло. Раз в 10 дней я все это сдаю в пункт приема на Боровой улице. Сажусь в автобус и еду. Ничего сложного. Полистирол я вывожу отдельно в единственный принимающий его пункт города, который находится по адресу: пр. Тореза, 102, к. 4».

С февраля 2016 года макулатуру сдает городской комитет по охране памятников (КГИОП). Инициативу проявил глава ведомства Сергей Макаров. За без малого два года КГИОП собрал 6,5 тонн вторсырья. Это помогло сберечь от вырубки около 60 взрослых деревьев, подсчитали сотрудники. «Макулатура сдается движению «РазДельный сбор», – говорят в пресс-службе комитета. – Вывоз производится на безвозмездной основе примерно 1 раз в два месяца, по мере накопления. Также на первом этаже КГИОП установлен контейнер для сбора опасных отходов: ртутных термометров, ламп, батареек».

Высший пилотаж – организовать сбор мусора в своем дворе. «Клиент может обратиться в управляющую компанию любым удобным для него способом, – рассказывает генеральный директор ООО «ЮИТ Сервис» Алексей Максимов, чья компания занимается раздельным сбором мусора с 2012 года. – УК обязана ответить на обращение, но решение – осуществлять раздельный сбор или нет – будет зависеть от множества факторов. Это наличие мест под размещение контейнеров, необходимость согласования проекта благоустройства с городом, потенциальные объемы вторсырья».

«ЮИТ» распространяет идею раздельного сбора среди жителей постепенно, объясняет Алексей Максимов. Как правило, начинают с батареек. Коробки для них устанавливают в офисах управляющей компании. Затем ставят контейнер для макулатуры. Если жители поддерживают раздельный сбор, на площадке появляются контейнеры под пластик, а затем – стекло. В большинстве случаев емкости под разные виды мусора устанавливают бесплатно компании, собирающие вторсырье.

Управляющим компаниям и жителям выгодно сдавать мусор раздельно. Макулатура и пластик занимают основной объем бытовых отходов. При раздельном сборе вторсырье вывозится за счет частных компаний, то есть расходы на вывоз мусора сокращаются почти наполовину. По городским тарифам, владелец 40-метровой квартиры за вывоз мусора платит 2,3 тысячи рублей в год.

«В нашем управлении есть несколько жилых комплексов, где собственники не захотели заниматься раздельным сбором: либо на начальном этапе отказались от нашего предложения, либо советы домов обратились с требованием убрать контейнеры под раздельный сбор, – говорит Алексей Максимов. – Основными моментами для отказа могут быть: отсутствие желания заниматься раздельным сбором у собственников, а также отказ наших партнеров в случае малого объема собираемых отходов. На таких домах остаются только контейнеры под батарейки и контейнеры для приема старой одежды «Перемолка».

Даниил Ширяев,

Антонина Асанова,

«Фонтанка.ру»