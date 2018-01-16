Суд отказался превращать Петербург в столицу европейского гей-туризма

Суд поддержал Смольный в отказе от проведения в Петербурге митингов в защиту нетрадиционной ориентации.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, 16 января Смольнинский районный суд отказал в удовлетворении требований авторам концепции перевоплощения Петербурга в центр европейского гей-туризма.

Трое активистов пытались оспорить отказ Смольного в проведении митингов и парадов в защиту нетрадиционной ориентации. Суд встал на сторону властей Петербурга и признал решение чиновников законным.

Напомним, инициаторами мероприятий выступали Николай Алексеев, Владимир Иванов и Ирина Алексеева. Они предлагали провести акцию в Михайловском сквере 27 декабря 2017 года и презентовать на ней концепцию по созданию гей-кластера для туристов в Петербурге. Также троица запланировала ещё пару мероприятий в тот же день — гей-парад на Большой Морской в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и митинг с призывом исполнить решения ЕСПЧ по делам ЛГБТ у проспекта Обуховской Обороны.