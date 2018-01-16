Охранники школы в Перми рассказали, как обезоружили нападавших с ножами

В компании «Аякс-Безопасность», охранявшей школу №127 в Перми, в которой двое старшеклассников с ножами напали на учительницу и учеников прямо во время урока, рассказали, как это стало возможным.

Как говорится в опубликованном 16 января пресс-релизе компании, проход в школу осуществляется через турникет с помощью магнитных карточек-пропусков. Около 10 часов утра в день иницидента в здание зашли два подростка – учащиеся школы. Они были одеты обычно, вели себя обычно, не проявляя признаков волнения или агрессии. Первый учащийся прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск. А второй пропуска не имел. Первый школьник хотел приложить свой пропуск повторно, чтобы пропустить товарища. Но охранница не дала ему этого сделать. Тогда он сказал, что забыл свой пропуск дома.

В соответствии с распоряжениями руководства школы, охранница дала подростку журнал, куда записываются все ученики, забывшие свои магнитные пропуска. В дальнейшем этот журнал передается классным руководителям, которые напоминают ученикам об обязательном ношении магнитных пропусков с собой. Учащийся записался в журнал, и охранница пропустила его в школу.

Через некоторое время охранница увидела в коридоре на первом этаже учеников, которые спускались по лестнице и сказали ей, что на третьем этаже школы находятся два подростка с ножами. Незамедлительно сотрудница охраны нажала тревожную кнопку, которая передает сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Затем охранница позвонила в дежурную часть «Аякс-Безопасности» и попросила прислать ей помощь.

Через 5 минут после вызова на место происшествия прибыл экипаж ГБР. Охранница школы провела его на третий этаж.

«Охранник увидел в одном из кабинетов двоих подростков, в руках одного из них был нож. Оба подростка были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из подростков. Обоих подростков сотрудник ГБР растащил друг от друга в разные стороны», – говорится в сообщении.

Через минуту прибыли сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии, которые и задержали нападавших. В это время охранница школы, увидев окровавленную учительницу, вызвала ей скорую медицинскую помощь. Затем на место прибыли пожарные, скорая и другие экстренные службы.