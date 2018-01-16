Сергей Сироткин стал третьим в истории России гонщиком «Формулы-1»

Российский автогонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой «Формулы-1» «Уильямс». Как сообщил 16 января официальный сайт английской команды, россиянин будет выступать в качестве боевого пилота в 2018 году.

Дебют Сироткина произойдёт в гонке на Гран-при Австралии 25 марта. Его партнером в «Уильямсе» будет канадец Лэнс Стролл.

«Будет преуменьшением сказать, что я счастлив и горд присоединиться к такой именитой команде, как «Уильямс». Для этого пришлось проделать огромную работу, и я очень благодарен всем, кто имел к ней отношение», — заявил Сироткин.

Сергей Сироткин ранее выступал в качестве тестового пилота в командах «Рено» и «Заубер», а в 2015 году принял участие в серии GP2, где по итогам сезона занял третье место.

Напомним, первым в истории России пилотом «Формулы 1» стал уроженец Выборга Виталий Петров. Последним российским гонщиком в самой престижной мировой серии был Даниил Квят, выступавший за Red Bull. Однако в октябре 2017-го представители компании заявили, что россиянин больше не будет представлять их команду. В прошлом сезоне Квят набрал всего пять очков и занял 19-е место в общем зачете.