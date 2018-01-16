Изобретателю «Наутилуса» предъявили обвинение в расчленении шведской журналистки

Обвинение в убийстве, сексуальном насилии и расчленении трупа предъявлено создателю подлодки «Наутилус» Петеру Мадсену.

Как сообщает 16 января полиция Копенгагена, Мадсен спланировал убийство заранее. Следователи полагают, что капитан подлодки задушил шведскую журналистку Ким Валль и перерезал ей горло. Какие действия сексуального характера он совершил, не уточняется.

Обвинение намерено требовать для Мадсена пожизненного заключения. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о принудительном лечении датского изобретателя. Подлодку «Наутилус» планируется изъять и уничтожить.

«Это очень необычное и крайне жестокое дело с трагическими последствиями для Ким Валль и ее родных. Дело вызвало невероятный интерес. Но мы надеемся на понимание прессы, что остальные доказательства должны быть представлены в суде, а не в СМИ», — прокомментировал прокурор по особым делам Якоб Бух-Йеспен.