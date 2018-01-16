Изобретателю «Наутилуса» предъявили обвинение в расчленении шведской журналистки
Обвинение в убийстве, сексуальном насилии и расчленении трупа предъявлено создателю подлодки «Наутилус» Петеру Мадсену.
Как сообщает 16 января полиция Копенгагена, Мадсен спланировал убийство заранее. Следователи полагают, что капитан подлодки задушил шведскую журналистку Ким Валль и перерезал ей горло. Какие действия сексуального характера он совершил, не уточняется.
Обвинение намерено требовать для Мадсена пожизненного заключения. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о принудительном лечении датского изобретателя. Подлодку «Наутилус» планируется изъять и уничтожить.
«Это очень необычное и крайне жестокое дело с трагическими последствиями для Ким Валль и ее родных. Дело вызвало невероятный интерес. Но мы надеемся на понимание прессы, что остальные доказательства должны быть представлены в суде, а не в СМИ», — прокомментировал прокурор по особым делам Якоб Бух-Йеспен.
Справка:
Напомним, Ким Валль исчезла 10 августа 2017 года. Последним ее редакционным заданием стала подготовка статьи об изобретателе Мадсене. С ученым она отправилась в плавание на судне «Наутилус». Больше женщину никто не видел. Сначала герой несостоявшейся публикации утверждал, что высадил журналистку на берег сразу после интервью. Потом изменил показания и сообщил, что Валль погибла в результате несчастного случая на борту: на ее голову якобы упала крышка люка весом в 70 кг. Останки журналистки нашли в воде после нескольких дней поиска. Выяснилось, что на черепе нет следов травмы. Позже владелец «Наутилуса» признался в расчленении тела журналистки.