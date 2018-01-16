Сотрудники «Открытой России» заявили о задержании, полицейские не в курсе

Председателя «Открытой России» Александра Соловьева и менеджера правозащитного направления организации Полину Немировскую задержали после прибытия в аэропорт Ростова-на-Дону. С собой у них были наклейки и брошюры движения.

«Прилетели в Ростов, встречает нас МВД на транспорте, говорят, сейчас приедет следственная оперативная группа, будем выяснять, какая вы «Открытая Россия», – написала 16 января в Twitter сама Немировская.

При этом РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО сообщили, что «не обладают информацией» о задержании сотрудников «Открытой России».

Напомним, что 12 декабря сайт организации начали блокировать на территории России. Роскомнадзор 11 декабря внес ресурс в реестр сайтов, которые содержат «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».