Адвокат Серебренникова признал обналичивание 130 млн рублей

Якобы украденные бюджетные 130 млн рублей, которые требует от фигурантов дела «Седьмой студии» Минкульт, на самом деле были обналичены главным бухгалтером студии Ниной Масляевой, но потом возвращены в кассу. Такова позиция режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, и его защиты.

«Бывший главбух студии Масляева обналичила 130 млн рублей, но вернула их в кассу студии. Все эти средства тратились на осуществление проекта «Платформа»,— цитирует 16 января адвоката Дмитрия Харитонова телеканал «Дождь».

А сам Серебренников на суде заявил, что вся фабула обвинения строится на «оговоре» Масляевой.

«Единственный аргумент следствия – это показания Масляевой, которые являются враньем и оговором в интересах следствия, – передают слова режиссера «Ведомости». – Следствие верит вранью ранее судимого человека».

Масляева ранее была судима по экономической статье.

Режиссер вновь заявил, что ни он, ни его коллеги, обвиняемые вместе с ним, не занимались расхищением средств проекта «Платформа» – он был реализован. Прошло 340 мероприятий, поэтому, по словам Серебренникова, утверждать, что государству нанесен ущерб, «невозможно, цинично и бредово». Об абсурдности обвинений заявляла «Фонтанке» и адвокат Софья Апфельбаум.