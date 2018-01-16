Горсуд Петербурга встал на сторону «Воина-В» в споре с градозащитниками

Активисты Ульянки 16 января проиграли в Горсуде иск против застройщика «Воин-В». Согласно судебному решению, как рассказала «Фонтанке» одна из истцов Наталья Баланюк, разрешение на строительство двух жилых комплексов — ЖК «Шереметьевский дворец» (участок №249.1 у дома 220, корп. 3, по проспекту Стачек) и «Бенуа-2» (участок 145 по улице Лени Голикова) — вновь признано законным.

Ранее, в феврале 2017 года, активистам удалось приостановить его действие. Обеспечительные меры (то есть, собственно, приостановка) были наложены Куйбышевским судом. Иск активисты обосновывали тем, что строящиеся здания перекроют охраняемую панораму объекта культурного наследия «Усадьба Чернышова И. Г. «Александрино». Как заявила «Фонтанке» Баланюк, летом 2017-го приостановка строительства была еще раз подтверждена в Горсуде. Но осенью «Воин-В» обратился в суд с просьбой снять обеспечительные меры. И Куйбышевский суд в октябре прошлого года удовлетворил это требование, после чего Баланюк и еще несколько истцов подали апелляционную жалобу. Однако 16 января горсуд встал на сторону первой инстанции.

Подробнее о том, как сейчас развивается скандальное противостояние горожан и застройщика, читайте в материале «Фонтанки».