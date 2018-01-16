В Кувейте за растрату бюджета задержана выпускница МГУ

Гражданка России Мария Лазарева, вице-президент и управляющий директор компании KGL Investment, задержана в Кувейте. Её подозревают в растрате государственных средств.

16 января суд отказал Лазаревой в освобождении. По версии местных правоохранителей, пропали средства портового управления Кувейта, которые были размещены в инвестиционном фонде The Port Fund под управлением KGL Investment. Задержана Лазарева была вскоре после того, как KGL заявила об успешном выходе из фонда, за время работы с которым вложенный капитал был удвоен — со 188 млн до 380 млн долларов.

При этом Лазарева местным СМИ заявляла о необоснованных обвинениях в отношении её компании и команды управленцев. «Эти утверждения были основаны на фальсифицированной и необоснованной информации и измышлениях некоторых из тех, кто был недоволен успехом The Port Fund, и, завершив процесс выхода, эти утверждения развалились и оказались ложными, – отмечала россиянка. – Фонд всегда действовал в соответствии с собственными руководящими документами и регулирующими законами, меморандумом о частном размещении, законами Каймановых островов и соглашением о партнерстве».

О Марии Лазаревой известно, что она в 2006 году основала инвестиционную компанию KGL, параллельно была заместителем председателя холдинговой компании Petro Link KSCC и KGL Petroleum Company. До этого она занимала должность директора по развитию бизнеса в Восточной Европе в банковской группе AWT / Creditanstalt и семь лет работала в качестве управляющего директора Cheshire Group Inc. Лазарева имеет степень магистра в области стратегического управления и финансов Университета Пенсильвании — школы Wharton. А также степень бакалавра в области рыночных исследований и социологии МГУ имени Ломоносова.

Как пишет 16 января «Российская газета», посольство РФ в Кувейте находится в тесном контакте с Марией Лазаревой и оказывает ей всю необходимую помощь.